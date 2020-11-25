Смертин заявил, что Марадона был для него кумиром

Бывший полузащитник сборной России, а ныне офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Первое воспоминание о Диего связано с ЧМ в 1986 году. Мне было 11 лет. Безумно переживал за нашу сборную Советского Союза, которая, к сожалению, проиграла бельгийцам в плей-офф. Но тот чемпионат был турниром Марадоны, он по-настоящему блистал, а его гол англичанам — один из величайших в истории футбола», — цитирует Смертина «Чемпионат».

Он также назвал одним из самых важных моментов своей жизни, когда ему удалось сыграть против Марадоны.

«В дальнейшем периодически виделись с ним на различных мероприятиях в преддверии чемпионата мира в России. Он был кумиром для меня, как, впрочем, и для миллионов людей по всему миру», — добавил Смертин.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Александр Заваров выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.