Смертин заявил, что Марадона был для него кумиром

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России, а ныне офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
Смертин заявил, что Марадона был для него кумиром
  • Reuters

«Первое воспоминание о Диего связано с ЧМ в 1986 году. Мне было 11 лет. Безумно переживал за нашу сборную Советского Союза, которая, к сожалению, проиграла бельгийцам в плей-офф. Но тот чемпионат был турниром Марадоны, он по-настоящему блистал, а его гол англичанам — один из величайших в истории футбола», — цитирует Смертина «Чемпионат».

Он также назвал одним из самых важных моментов своей жизни, когда ему удалось сыграть против Марадоны.

«В дальнейшем периодически виделись с ним на различных мероприятиях в преддверии чемпионата мира в России. Он был кумиром для меня, как, впрочем, и для миллионов людей по всему миру», — добавил Смертин.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Александр Заваров выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить