Двукратный чемпион СССР: жалко, что Марадона так рано ушёл из жизни

Двукратный чемпион СССР по футболу и бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Неоднократно играл против Диего, хочу выразить соболезнования. Как-то это всё неожиданно и непонятно… Сегодня уже не важно, что было в наших матчах, это история. Главное, чтобы его семья и близкие были здоровы. Жалко, что он так рано ушёл из жизни», — цитирует Заварова «Чемпионат».

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее президент УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.