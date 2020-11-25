Глава МОК о Марадоне: великий на все времена

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Прощай, великий на все времена! У тебя была беспокойная душа, но ты порадовал весь мир своим уникальным футбольным мастерством. Покойся с миром», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее бывший главный тренер сборной России назвал Марадону украшением чемпионатов мира.