Мутко прокомментировал смерть Марадоны

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отреагировал на смерть легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Могу только соболезнования выразить. Марадона неоднократно посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года. Он очень благосклонно относился к идее проведения мундиаля в нашей стране», — цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что Марадона являлся великим во всём и был выдающимся футболистом, который мог в одиночку решить исход любого матча. По его мнению, такой яркой личности будет очень сильно не хватать этому миру.

«Жалко, когда такие легенды уходят. Он был очень общительным, мы коммуницировали во время чемпионата мира. Интересный человек. Диего очень любил Россию. У него было хорошее отношение к стране, руководству нашего государства. Очень позитивно относился к нам», — добавил Мутко.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Станислав Черчесов высказался о смерти Марадоны.