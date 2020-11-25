Черчесов высказался о смерти Марадоны

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о смерти Диего Марадоны — одного из величайших игроков в истории.

«Мне посчастливилось встретиться с ним как на зелёном поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — «гениальный», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Специалист также от лица сборной России выразил соболезнования всем близким аргентинца и назвал его «уникальным во всех отношениях футболистом».

Ранее Черданцев заявил, что Марадона останется для него великим игроком.