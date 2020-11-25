Черчесов высказался о смерти Марадоны

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о смерти Диего Марадоны — одного из величайших игроков в истории.
Черчесов высказался о смерти Марадоны
  • Reuters

«Мне посчастливилось встретиться с ним как на зелёном поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — «гениальный», — приводит слова Черчесова ТАСС

Специалист также от лица сборной России выразил соболезнования всем близким аргентинца и назвал его «уникальным во всех отношениях футболистом».

Ранее Черданцев заявил, что Марадона останется для него великим игроком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить