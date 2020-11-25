Вице-президент Аргентины выразила соболезнования в связи со смертью Марадоны
- Reuters
«Прощай, Диего, мы тебя очень любим. Крепко обнимаем родных и близких», — написала Киршнер в своём Twitter.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.
С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.
Ранее бывший защитник сборной СССР по футболу сравнил Марадону с Сальвадором Дали.