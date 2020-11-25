Бывший защитник сборной СССР по футболу сравнил Марадону с Сальвадором Дали

Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Вагиз Хидиятуллин, который пересекался с Диего Марадоной на чемпионате мира — 1990, сравнил аргентинца с художником Сальвадором Дали.

«После матча с Аргентиной я понял для себя, что Марадона — гениальный футболист. Это игрок уровня Сальвадора Дали. Чистый художник. Художник футбола. Он рисовал то, что другие люди понять были даже не в состоянии. Это удивительный человек. Друзья рассказывали, что он очень коммуникабельный в кругу своих близких», — приводит слова экс-футболиста сборной СССР RT.

Ранее Хидиятуллин рассказал, как противостоял Марадоне на чемпионате мира — 1990.