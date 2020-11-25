Ближайшие матчи ЛЧ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Все ближайшие матчи четвёртого тура Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся аргентинском футболисте Диего Марадоне.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на УЕФА.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи со смертью Марадоны.