Ассоциация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи со смертью Марадоны

Ассоциация футбола Аргентины отреагировала на смерть легендарного игрока Диего Марадоны.

«Ассоциация футбола Аргентины через своего президента Клаудио Тапиа выражает глубочайшую скорбь в связи со смертью нашей легенды Диего Армандо Марадоны. Ты всегда будешь в наших сердцах», — говорится в сообщении организации.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Пеле отреагировал на смерть Марадоны.