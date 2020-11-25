Пеле: однажды мы сыграем с Марадоной на небесах

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Грустно терять друзей таким образом. Непременно однажды мы вместе попинаем мяч на небесах», — приводит слова Пеле «Газета.Ru».

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Александр Мостовой признался, что шокирован новостью о смерти Марадоны.