Мостовой признался, что шокирован новостью о смерти Марадоны

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на смерть легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Сижу в раздевалке после хоккейного матча, и все говорят о том, что случилось. Мы шокированы», — цитирует Мостового РИА Новости.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что в Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Марадоны.