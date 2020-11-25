В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Марадоны

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит трёхдневный траур с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее экс-футболист «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, как поменялся футболками с Марадоной.