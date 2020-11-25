Бывший нападающий «Спартака» Шмаров рассказал о том, как поменялся футболками с Марадоной

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Экс-нападающий «Спартака» и сборной СССР Валерий Шмаров рассказал, как поменялся футболками с Диего Марадоной, который скончался в Аргентине на 61-м году жизни.
Бывший нападающий «Спартака» Шмаров рассказал о том, как поменялся футболками с Марадоной
  • Reuters

«Когда играли в Неаполе, мы друг другу пожимали руки. А когда играли в Москве, он опоздал на матч, но вышел на замену. Я рад, что у меня есть его майка, именно с ним я обменялся футболками в подтрибунном помещении. В фотографии он мне тоже не отказал», — приводит слова Шмарова «Чемпионат»

Также бывший нападающий «Спартака» назвал Марадону «великим» и признался, что до сих пор хранит как его футболку, так и совместное фото.

Ранее «Зенит» по-испански попрощался с Марадоной. 

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