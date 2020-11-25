«Зенит» по-испански попрощался с Марадоной

Футбольный клуб «Зенит» отреагировал на смерть Диего Марадоны специальным постом в социальных сетях.

В официальном аккаунте клуб в Twitter опубликовано фото аргентинца с подписью по-испански «Adiós genial» («Прощай, великий»).

Ранее Губерниев заявил, что перед гением Марадоны Месси и Роналду абсолютные щеглы.