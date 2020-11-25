«Зенит» по-испански попрощался с Марадоной
Футбольный клуб «Зенит» отреагировал на смерть Диего Марадоны специальным постом в социальных сетях.
- Reuters
В официальном аккаунте клуб в Twitter опубликовано фото аргентинца с подписью по-испански «Adiós genial» («Прощай, великий»).
Ранее Губерниев заявил, что перед гением Марадоны Месси и Роналду абсолютные щеглы.
¡Adiós genial! pic.twitter.com/LVqGGEM5mi— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 25, 2020
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