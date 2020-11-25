Депутат Госдумы Лебедев: Черчесов имеет право высказывать своё мнение

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в адрес нескольких игроков национальной команды.

«Я не вижу никакого конфликта и какой-либо проблемы вокруг того, что происходит в футбольном мире России после известного интервью главного тренера Черчесова на центральном телевидении. Станислав Черчесов утверждён исполкомом РФС в качестве главного тренера, у него есть заключённый контракт с определёнными сроками его полномочий. Я считаю, что его право высказывать своё мнение, если он видит, что какие-то из игроков ведут себя непрофессионально или неэтично по отношению к сборной, по отношению к своим обязанностям», — приводит слова Лебедева РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что никто не может отнять у Черчесова право говорить по тому или иному поводу. Парламентарий отметил, что специалист просто высказал свою точку зрения по некоторым футболистам. При этом он считает, что московский ЦСКА тоже поступает правильно, защищая своего игрока.

«Я вообще не вижу никакого конфликта. Я считаю, что всё происходит нормально, в цивилизованных рамках дискуссии и диалога. Но общество должно знать мнение главного тренера сборной по тем или иным вопросам», — сказал Лебедев.

В ЦСКА недавно раскритиковали Черчесова за его слова о российских игроках.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление ЦСКА об интервью Черчесова.