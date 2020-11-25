Губерниев отреагировал на заявление ЦСКА об интервью Черчесова

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критическое заявление московского ЦСКА в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Губерниев отреагировал на заявление ЦСКА об интервью Черчесова
  • РИА Новости

«Я читал, что наговорили «армейцы». Это их право. Точно так же, как и право Черчесова говорить какие-то вещи в эфире. Надо ли всё держать при себе и тем и другим? Может быть, и надо, а может, и нет. Сейчас XXI век на дворе — мы знаем, что в публичном поле многие выясняют отношения. Тем более ЦСКА, наверное, заинтересован в том, чтобы лучшие футболисты клуба играли в национальной сборной. Право Черчесова — называть вещи своими именами», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Губерниев подчеркнул, что в России средние игроки, из которых Черчесову удалось создать хорошую команду, но в последнее время наблюдается спад. Тем не менее комментатор считает, что нужно подождать чемпионата Европы и отборочных матчей чемпионата мира для полноценной оценки работы тренера.

В ЦСКА недавно раскритиковали Черчесова за его слова о российских игроках.

Ранее Губерниев рассказал, что осталось за кадром интервью Черчесова.

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