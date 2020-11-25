Губерниев рассказал о поведении Черчесова в студии «Матч ТВ»

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Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о том, что осталось за кадром интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Губерниев рассказал о поведении Черчесова в студии «Матч ТВ»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Выступление наставника вызвало большой резонанс. В частности, некоторых возмутили критические высказывания Черчесова о своих игроках. Резкий ответ специалисту опубликовал на своём сайте ЦСКА.

По словам Губерниева, разговор между Черчесовым и ведущими шёл на повышенных тонах не только в эфире, но и во время рекламных пауз. Комментатор считает это нормальной реакцией обеих сторон. При этом сам Губерниев находился на связи по Skype, а в студии вместе с Черчесовым были Денис Казанский и Георгий Черданцев.

«Из того, что слышал я, действительно разговор был, и я сказал такую фразу в одной из пауз: «Вы зря сейчас повышаете голос на Дениса, потому что он умеет держать удар так же, как и вы». Но поточнее лучше спросить у Черданцева и Казанского, я не мог слышать всего физически, связь прерывалась и меня иногда переподключали. Я не сомневаюсь, что, если там действительно была бы неприятная история, Черданцев бы сразу отреагировал, как человек, для которого корпоративные интересы и дружба превыше всего», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин критически оценил работу ведущих во время интервью Черчесова.

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