Созин критически оценил работу ведущих во время интервью Черчесова
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Созин положительно оценил сам факт прихода специалиста на федеральный канал с объяснениями плохой игры команды. По мнению эксперта, до него так не поступал ни один тренер, особенно на фоне яростной критики. Вместе с тем Созин выразил мнение, что обсуждать такие темы нужно только с профессионалами.
«В студию надо было пригласить заслуженных тренеров — Валерия Газзаева и Юрия Сёмина, Бориса Игнатьева или тренеров более молодого поколения, к примеру, Андрея Талалаева, лучше бы они вели этот эфир. Именно им он мог бы объяснить футбольные проблемы сборной. Аудитория это с удовольствием бы послушала и сделала бы свои выводы, прав главный тренер или нет. А одному из комментаторов было интересно, была ли драка в раздевалке, кричал ли тренер на футболистов или огрел ли кого-то по спине, верят ли игроки в Черчесова», — приводит слова Созина «Чемпионат».
На его взгляд, ведущим не было интересно, почему сборная выступила плохо. Созин уверен, что Черчесову не стоило с ними спорить, так как получилась не аналитическая программа, а скандальная.
Ранее сообщалось, что в ЦСКА раскритиковали Черчесова за его высказывания об игроках сборной России.