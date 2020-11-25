Созин критически оценил работу ведущих во время интервью Черчесова

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением об интервью наставника национальной сборной Станислава Черчесова на телеканале «Матч ТВ».

Созин положительно оценил сам факт прихода специалиста на федеральный канал с объяснениями плохой игры команды. По мнению эксперта, до него так не поступал ни один тренер, особенно на фоне яростной критики. Вместе с тем Созин выразил мнение, что обсуждать такие темы нужно только с профессионалами.

«В студию надо было пригласить заслуженных тренеров — Валерия Газзаева и Юрия Сёмина, Бориса Игнатьева или тренеров более молодого поколения, к примеру, Андрея Талалаева, лучше бы они вели этот эфир. Именно им он мог бы объяснить футбольные проблемы сборной. Аудитория это с удовольствием бы послушала и сделала бы свои выводы, прав главный тренер или нет. А одному из комментаторов было интересно, была ли драка в раздевалке, кричал ли тренер на футболистов или огрел ли кого-то по спине, верят ли игроки в Черчесова», — приводит слова Созина «Чемпионат».

На его взгляд, ведущим не было интересно, почему сборная выступила плохо. Созин уверен, что Черчесову не стоило с ними спорить, так как получилась не аналитическая программа, а скандальная.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА раскритиковали Черчесова за его высказывания об игроках сборной России.