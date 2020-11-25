В ЦСКА раскритиковали Черчесова за его высказывания об игроках сборной России

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В московском ЦСКА выпустили заявление в связи с интервью, которое накануне дал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
В ЦСКА раскритиковали Черчесова за его высказывания об игроках сборной России
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено высказываниями главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять других людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не впервые. Многие, например, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться с этим или нет, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телевизионном эфире, ни в печатных СМИ. Но его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — гласит заявление на официальном сайте ЦСКА.

Ранее Черчесов признался, что был шокирован результатом матча Лиги наций с Сербией.

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