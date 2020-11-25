Мусаев высказался о перепалке Газинского и Кайо во время матча с «Севильей»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал конфликт, возникший между игроками команды Юрием Газинским и Кайо во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».
Мусаев высказался о перепалке Газинского и Кайо во время матча с «Севильей»
  • Reuters

«Связано ли это с пропущенным голом? Гол пришёл не по центру, а с левого полуфланга. На повышенных тонах неплохо говорить, иногда надо так делать и говорить, что думаешь. Поговорили на повышенных тонах — ничего страшного», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не видит причин применять к игрокам какие-либо санкции.

«Поговорили на повышенных тонах. Мужчины играют в футбол. Иногда бывают повышенные разговоры, драки. Это часть нашей профессии», — добавил специалист.

«Краснодар» на своём поле уступил «Севилье» со счётом 1:2 и потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мусаев прокомментировал поражение от Севильи в матче ЛЧ.

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