Мусаев о проигрыше «Севилье»: нельзя показывать себя такими несдержанными

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Главный тренер российсого «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от испанской «Севильи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Мусаев о проигрыше «Севилье»: нельзя показывать себя такими несдержанными
  • Reuters

«Первый тайм был средним, как у нас, так и у соперника, не было целостной игры. Мы после перерыва не ожидали, что соперник перестроится на 3-5-2, но наше давление принесло плоды. Мы создавали моменты, забили гол. Но в конце было у соперника больше моментов, в итоге пропустили второй мяч. Нельзя показывать себя такими несдержанными», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» на своём поле уступил «Севилье» со счётом 1:2 и потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Хулен Лопетеги назвал выход «Севильи» в плей-офф ЛЧ огромным достижением.

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