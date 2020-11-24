Лопетеги назвал выход «Севильи» в плей-офф ЛЧ огромным достижением

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над российским «Краснодаром» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Я очень доволен результатом. Конечно, перейти в следующую стадию — это огромное достижение. Было сложно, но мы всё смогли преодолеть. Мы довольны. В Лиге чемпионов тяжело, но я рад всему этому», — приводит слова Лопетеги «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что перед командой стоит задача занять первое место в группе.

«Надо понимать, что в субботу у нас будет матч с «Уэской», и все наши силы направим туда. Наша цель — и стать первыми, и выиграть в субботу», — добавил специалист.

«Севилья» на выезде победила «Краснодар» со счётом 2:1 и досрочно обеспечила себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.