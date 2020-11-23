СМИ: Мирзов восстановится к матчу с «Краснодаром»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат столичному «Спартаку», восстановится к матчу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает «Чемпионат». Игрок пропустил встречу 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1) из-за травмы стопы. Матч между «Химками» и «Краснодаром» состоится 28 ноября в Химках. Ранее в «Уфе» прокомментировали поражение от «Химок» в РПЛ.