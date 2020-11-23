СМИ: Мирзов восстановится к матчу с «Краснодаром»

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Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат столичному «Спартаку», восстановится к матчу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
СМИ: Мирзов восстановится к матчу с «Краснодаром»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок пропустил встречу 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1) из-за травмы стопы.

Матч между «Химками» и «Краснодаром» состоится 28 ноября в Химках. 

Ранее в «Уфе» прокомментировали поражение от «Химок» в РПЛ.

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