В «Уфе» прокомментировали поражение от «Химок» в РПЛ

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Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов высказался о поражении от подмосковных «Химок» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Уфе» прокомментировали поражение от «Химок» в РПЛ
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Поражение отличается от всех остальных. Переиграли соперника по ударам, подходам. Не устраивает только счёт на табло. Конечно, когда мячик в трёх метрах от ворот и его надо просто туда вбить, а его еле бьют, то это вопрос психологии. Игра есть, надо просто победить», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

По его словам, он поговорил с командой после игры, а также Мурзагулов выразил мнение, что клубу надо поработать в межсезонье. Он заявил, что все игроки команды хотят остаться в РПЛ.

«Тренерская мысль на поле видна, меня устраивает всё, кроме результата. Уверен, всё будет. Причины нашего последнего места уже были изложены. Говорить, что в этом виноват тренер, неправильно. Работаем дальше», — добавил Мурзагулов.

«Уфа» продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России с семью очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Химки» на выезде обыграли «Уфу» в матче РПЛ.

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