«Химки» на выезде обыграли «Уфу» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» одержали победу над «Уфой» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе команды из Московской области сначала на пятой минуте отличился Илья Кухарчук, а на 37-й забил Александр Трошечкин. Хозяева ответили только голом Бояна Йокича на 83-й минуте.

«Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» продолжает занимать последнюю строчку с семью очками в активе.

Ранее сообщалось, что дубль Хорена Байрамяна принёс «Ростову» победу над «Рубином» в матче РПЛ.