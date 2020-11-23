«Химки» на выезде обыграли «Уфу» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе команды из Московской области сначала на пятой минуте отличился Илья Кухарчук, а на 37-й забил Александр Трошечкин. Хозяева ответили только голом Бояна Йокича на 83-й минуте.
«Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» продолжает занимать последнюю строчку с семью очками в активе.
Ранее сообщалось, что дубль Хорена Байрамяна принёс «Ростову» победу над «Рубином» в матче РПЛ.