Александр Емельяненко рассказал о жизни в Чечне

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о намерении вернуться в Чечню, где ранее проходил подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым.

«Я сейчас в Москве. В Чечне я только занимался спортом, жил в «золотой клетке». А здесь — звонки, встречи, решение личных вопросов, проблем. Очень сильно это дёргает. Я тренируюсь утром и вечером, а в остальное время кому-то надо помочь, кого-то спасти. Иногда даже пропускаю тренировочный режим и еду по абсолютно ненужным мне делам. Сейчас договариваюсь с руководством Чечни, чтобы вернуться, мне там очень понравилось. Лучше я буду находиться в Чечне, в спокойном регионе и спокойном режиме. Заниматься спортом и побеждать», — приводит слова Емельяненко «Всё про спорт.ру».

В последний раз российский боец выходил в клетку 24 июля в Сочи, где проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

Ранее Александр Емельяненко высказался о драке Харитонова с Яндиевым.