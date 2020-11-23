Александр Емельяненко рассказал о жизни в Чечне

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о намерении вернуться в Чечню, где ранее проходил подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым.
Александр Емельяненко рассказал о жизни в Чечне
  • РИА Новости

«Я сейчас в Москве. В Чечне я только занимался спортом, жил в «золотой клетке». А здесь — звонки, встречи, решение личных вопросов, проблем. Очень сильно это дёргает. Я тренируюсь утром и вечером, а в остальное время кому-то надо помочь, кого-то спасти. Иногда даже пропускаю тренировочный режим и еду по абсолютно ненужным мне делам. Сейчас договариваюсь с руководством Чечни, чтобы вернуться, мне там очень понравилось. Лучше я буду находиться в Чечне, в спокойном регионе и спокойном режиме. Заниматься спортом и побеждать», — приводит слова Емельяненко «Всё про спорт.ру».

В последний раз российский боец выходил в клетку 24 июля в Сочи, где проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

Ранее Александр Емельяненко высказался о драке Харитонова с Яндиевым.

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