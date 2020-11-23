Кержаков пожаловался на календарь ФНЛ

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков считает, что команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) тратят много времени на перелёты.

«Я надеюсь, что с каждой тренировкой и каждым матчем мы будем продвигаться в правильном направлении, а ребята начнут принимать решения быстрее, чего мы от них требуем. У нас не так много времени для тренировочного процесса и мало времени между играми — много летаем, ребятам приходится много восстанавливаться. Идеально было бы разбить ФНЛ на две зоны. Это бы дало неделю между матчами на восстановление. А так мы находимся в такой ситуации: например, вечерние игры на выезде, мы летим через Москву, не успеваем на вечерние самолёты в Томск, и дополнительный день мы находимся в другом городе. Восстановление скомканное. Плюс можно вернуться к практике спаренных матчей на выезде, когда между двумя спаренными матчами недельная пауза», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

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