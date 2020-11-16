В «Балтике» рассказали об идее пригласить в клуб Сёмина

Генеральный директор калининградского футбольного клуба «Балтика» Тажутдин Качукаев рассказал, что обсуждается вопрос приглашения на должность тренера-консультанта бывшего наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

«У нас есть отношения с Сёминым. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калешина к себе в штаб в «Локомотив» в прошлом году. Сёмин и Калешин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет», — цитирует Качукаева «Чемпионат».

Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта. Руководство клуба приняло решение не продлевать договор с 73-летним специалистом, который впервые возглавил клуб в 1986 году.

Ранее Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики.