В «Балтике» рассказали об идее пригласить в клуб Сёмина

Короткая ссылка
Генеральный директор калининградского футбольного клуба «Балтика» Тажутдин Качукаев рассказал, что обсуждается вопрос приглашения на должность тренера-консультанта бывшего наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
В «Балтике» рассказали об идее пригласить в клуб Сёмина
  • globallookpress.com

«У нас есть отношения с Сёминым. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калешина к себе в штаб в «Локомотив» в прошлом году. Сёмин и Калешин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет», — цитирует Качукаева «Чемпионат».

Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта. Руководство клуба приняло решение не продлевать договор с 73-летним специалистом, который впервые возглавил клуб в 1986 году.

Ранее Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить