Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратил внимание на последние трансферы клуба.

«Сейчас сделали акцию — продали Миранчука. Это так было сложно сделать! Так разукрасили. Сейчас пускай ответят и скажут: €8 млн стоит Миранчук, а остальные куда? Как остальные деньги разделили? Все же знают, ну и расскажите всем. Про контракт Миранчука все знали ещё после ухода Геркуса. За эти годы можно было его и переподписать. Что такое €8 млн за такого парня? Копейки. Дальше. Появляется Жалолиддинов. Какова трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пускай все увидят. Появляется Камано. Большое сомнение… Дальше: заявили, что берут игроков до 25 лет. Появляются те, кто старше. Вот поэтому Сёмин и не нужен был», — сказал Сёмин на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.

В сентября 2020 года Алексей Миранчук покинул «Локомотив» за €14,5 млн.

Ранее Уткин ответил на вопрос о своём отношении к экс-наставнику «Локомотива» Сёмину.