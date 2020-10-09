Уткин ответил на вопрос о своём отношении к экс-наставнику «Локомотива» Сёмину
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«Люблю ли я на самом деле Сёмина? Я постоянно это говорю. Сейчас чуть реже, человек уже на пенсии, поводов мало. А вообще — тысячу раз в этом признавался. Он прекрасен! Тренер просто слабый», — написал Уткин в комментариях под одним из постов в своём Instagram.
Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта. Руководство клуба приняло решение не продлевать договор с 73-летним специалистом, который впервые возглавил клуб в 1986 году.
Ранее Сёмин высказался о ситуации в «Локомотиве» перед стартом в Лиге чемпионов.