Сёмин: сейчас у Николича очень сложная ситуация, я его прекрасно понимаю

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нынешней ситуации в московском клубе перед стартом в Лиге чемпионов.
Сёмин: сейчас у Николича очень сложная ситуация, я его прекрасно понимаю
  • РИА Новости

«О Николиче можно что угодно говорить. Сейчас у него очень сложная ситуация, и я его прекрасно понимаю. Все команды перед Лигой чемпионов укрепляются. «Зенит» явно стал лучше. И в этот период продать лучшего игрока... Причём он стоит в два раза дороже», — заявил Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также бывший главный тренер «Локомотива» выразил мнение, что Алексея Миранчука нужно было продавать после выступления в Лиге чемпионов.

«Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и затем его можно будет продать дороже. Обезглавить команду перед Лигой чемпионов — нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот турнир?» — добавил Сёмин.

24-летний Алексей Миранчук перешёл в итальянскую «Аталанту» за €14,5 млн.

Ранее суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу.

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