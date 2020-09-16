Суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу

Суд огласил вердикт по иску московского «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.

«Отказать в удовлетворении исковых требований. Оно может быть обжаловано», — заявил судья Арбитражного суда города Москвы Василий Лаптев при зачитывании вердикта.

«Локомотив» подал в суд на Геркуса, требуя взыскать с бывшего гендиректора клуба 144,6 млн рублей. Функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами России по итогам сезона-2017/18, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/17. После Геркуса пост генерального директора «Локомотива» занял Василий Кикнадзе.

Ранее «Локомотив» заявил, что Геркус получил 11 млн рублей премиальных в сезоне-2017/18.