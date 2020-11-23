В комиссии РФС признали ошибочным решение не ставить пенальти в ворота «Краснодара» в матче РПЛ с «Зенитом»

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать пенальти на 56-й минуте матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» (3:1).
В комиссии РФС признали ошибочным решение не ставить пенальти в ворота «Краснодара» в матче РПЛ с «Зенитом»

Об этом сообщает пресс-служба РФС в официальном Telegram-канале. В рассматриваемом эпизоде защитник «Краснодара» Александр Мартынович опасно сыграл в собственной штрафной площадке и ногой коснулся головы полузащитника петербуржцев Магомеда Оздоева. Комиссия признала, что это является фолом и судейская бригада должна была назначить 11-метровый в ворота гостей. 

«Зенит», набрав 31 очко в 15 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (21) расположился на девятой строчке. 

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