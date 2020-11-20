В ФК «Сочи» прокомментировали условную дисквалификацию двоих футболистов клуба

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Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал инцидент с полузащитником Никитой Колдуновым, который был отстранён Российским футбольным союзом (РФС) на полгода условно за игру на тотализаторе.
В ФК «Сочи» прокомментировали условную дисквалификацию двоих футболистов клуба
  • РИА Новости

«Этот случай в клубе первый. Колдунов понимает всё и раскаивается, но это не снимает с него ответственности. Для него это будет уроком. Хорошо, что всё закончилось для него именно так. В ту сторону ему смотреть теперь точно не надо, по крайней мере, пока он профессиональный спортсмен. У кого-то пролетело, а кому-то прилетело. Ставки у него были маленькие и в маленьком количестве, всего два-три факта ставки. Что же касается внутреннего разбирательства, это останется у нас в клубе. Но санкции мы к нему применили», — сказал Рубашко «Чемпионату».

Ранее в РФС прокомментировали наказание футболисту «Сочи» и его экс-одноклубнику.

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