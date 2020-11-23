Медведев: Давыденко вдохновил многих детей на занятия теннисом, в том числе меня

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Первая ракетка России Даниил Медведев после победы над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне выразил благодарность бывшей третьей ракетке мира Николаю Давыденко.
Медведев: Давыденко вдохновил многих детей на занятия теннисом, в том числе меня
  • Reuters

«Хочу сказать спасибо Николаю Давыденко. Он вдохновил многих детей на занятия теннисом. В их числе был и я», — заявил Медведев после финала.

Победителем первого турнира в Лондоне стал Николай Давыденко, который до сегодняшней победы Медведева на турнире 2020 года являлся единственным россиянином, которому удалось выиграть эти соревнования.

Ранее Медведев выразил надежду, что продолжает дело Николая Давыденко, выиграв Итоговый турнир ATP в Лондоне.

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