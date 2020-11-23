Медведев: надеюсь, что я продолжаю дело Давыденко

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Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Медведев: надеюсь, что я продолжаю дело Давыденко
  • Reuters

«Я всегда говорил, что будет потрясающая история, если последний турнир в Лондоне, так же как и первый, выиграет российский теннисист. Так что спасибо Николаю Давыденко за то, что вдохновил большое количество детей заниматься теннисом, в том числе и меня. Надеюсь, что я продолжаю его дело», — заявил Медведев после финала.

Итоговые турниры ATP проводятся в Лондоне с 2009 года. Победителем первого турнира в столице Великобритании стал Николай Давыденко, который, до победы Медведева на турнира 2020 года являлся единственным россиянином, которому удалось выиграть эти соревнования.

С 2021 года Итоговый турнир ATP будет проходит в итальянском Турине.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл тройку сильнейших теннисистов планеты на Итоговом турнире ATP.

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