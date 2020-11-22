Медведев: это определённо одна из лучших побед в моей карьере

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился ощущениями от своей победы над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Маленький реванш за прошлый год. Это определённо одна из лучших побед в моей карьере. Выиграть у Рафы в первый раз — достижение, которое не всем даётся. Тем более в полуфинале Мастерса. Надеюсь, что таких побед у меня ещё будет много», — заявил Медведев после матча.

До полуфинала Итогового турнира Медведев и Надаль трижды встречались на корте и во всех прошлых матчах победу одержал Надаль.

Ранее сообщалось, что Медведев поделился ожиданиями от матча с Тимом в финале Итогового турнира ATP.