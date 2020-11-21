Мостовой считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче со столичным «Динамо» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Динамо»
  • ©spartak.com

«Сегодня «Спартаку» повезло. Первый тайм был за «Динамо» и по владению, и по моментам, и по преимуществу. «Спартак» побаивался соперника. За исключением удара в штангу Зобнина, у красно-белых ничего не было, но и у «Динамо» была перекладина», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что первая половина второго тайма осталась за «Спартаком», но после гола Дмитрия Скопинцева всё шло к победе «Динамо». По его мнению, нельзя терять инициативу на некоторых участках поля, когда ведёшь в один мяч.

«Зобнин сыграл просто здорово, протащил, обыграл. Защитники исполнили роль кеглей. По игре «Динамо» больше заслужило победу, но, наверное, никто не расстроился», — добавил Мостовой.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу ничьей со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить