Мостовой считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче со столичным «Динамо» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня «Спартаку» повезло. Первый тайм был за «Динамо» и по владению, и по моментам, и по преимуществу. «Спартак» побаивался соперника. За исключением удара в штангу Зобнина, у красно-белых ничего не было, но и у «Динамо» была перекладина», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что первая половина второго тайма осталась за «Спартаком», но после гола Дмитрия Скопинцева всё шло к победе «Динамо». По его мнению, нельзя терять инициативу на некоторых участках поля, когда ведёшь в один мяч.

«Зобнин сыграл просто здорово, протащил, обыграл. Защитники исполнили роль кеглей. По игре «Динамо» больше заслужило победу, но, наверное, никто не расстроился», — добавил Мостовой.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу ничьей со «Спартаком».