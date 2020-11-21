Тутберидзе восстановила свой аккаунт в Instagram

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Страница российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальной сети Instagram была разблокирована.
Тутберидзе восстановила свой аккаунт в Instagram
  • РИА Новости

Теперь пользователи снова могут посещать страницу специалиста.

«Спасибо огромное за восстановление моего аккаунта после взлома», — написала Тутберидзе в сториз.

2 ноября доступ к её аккаунту был заблокирован. При этом в конце октября аналогичная ситуация произошла со страницей команды тренера в Instagram. После этого группа Тутберидзе завела новый аккаунт в социальной сети.

Ранее Хавьер Фернандес оценил возвращение Евгении Медведевой к Тутберидзе.

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