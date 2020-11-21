«Бавария» и «Вердер» не выявили победителя в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с бременским «Вердером» в матче восьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» и «Вердер» не выявили победителя в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей на 45-й минуте отличился Максимилиан Эггештайн. У действующих чемпионов на 62-й минуте забил Кингсли Коман.

Таким образом, была прервана пятиматчевая победная серия «Баварии». Мюнхенцы с 19 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии. «Вердер» с 11 очками находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии.

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