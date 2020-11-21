ФИФА назвала дату и формат церемонии The Best

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила дату церемонии вручения наград The Best 2020.
ФИФА назвала дату и формат церемонии The Best
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает официальный сайт ФИФА, мероприятие состоится 17 декабря. Из-за коронавируса церемония пройдёт в онлайн-формате. Голосование по выбору лучших футболиста, футболистки, тренера, вратаря и других будет длиться с 25 ноября по 9 декабря. Всего награды будут присуждаться в 11 номинациях.

В 2019 году главная статуэтка — лучшему игроку сезона — досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который опередил в борьбе за эту награду защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее ФИФА сообщила дату проведения церемонии награждения лучших футболистов года.

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