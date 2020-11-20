ФИФА сообщила дату проведения церемонии награждения лучших футболистов года
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФИФА, мероприятие запланировано на 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Традиционно будут вручены премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам у мужчин и женщин, лучшим голкиперам среди мужчин и женщин, автору лучшего гола 2020 года, а также будут определены мужская и женская символические сборные года, обладатель награды фейр-плей и премии за лучшую акцию болельщиков — Fan Award.
Ранее сообщалось, что ФИФА перенесла клубный ЧМ по футболу на 2021 год.