ФИФА сообщила дату проведения церемонии награждения лучших футболистов года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила дату проведения церемонии награждения лучших игроков года по версии организации.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, мероприятие запланировано на 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Традиционно будут вручены премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам у мужчин и женщин, лучшим голкиперам среди мужчин и женщин, автору лучшего гола 2020 года, а также будут определены мужская и женская символические сборные года, обладатель награды фейр-плей и премии за лучшую акцию болельщиков — Fan Award.

Ранее сообщалось, что ФИФА перенесла клубный ЧМ по футболу на 2021 год.