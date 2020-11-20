ФИФА сообщила дату проведения церемонии награждения лучших футболистов года

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила дату проведения церемонии награждения лучших игроков года по версии организации.
ФИФА сообщила дату проведения церемонии награждения лучших футболистов года
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФИФА, мероприятие запланировано на 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Традиционно будут вручены премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам у мужчин и женщин, лучшим голкиперам среди мужчин и женщин, автору лучшего гола 2020 года, а также будут определены мужская и женская символические сборные года, обладатель награды фейр-плей и премии за лучшую акцию болельщиков — Fan Award.

Ранее сообщалось, что ФИФА перенесла клубный ЧМ по футболу на 2021 год.

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