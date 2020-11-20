Косторная и Трусова рассказали, что у Плющенко совершенно иной подход к тренировкам

Алёна Косторная и Александра Трусова рассказали, в чём отличие тренировочного процесса в академии Евгения Плющенко, куда они перешли в нынешнее межсезонье, и в группе Этери Тутберидзе.

«Мне очень нравится тренироваться с Евгением Викторовичем. Я уже говорила, что это абсолютно другой подход к тренировкам, чем был у меня раньше, более спокойный. Мне очень нравится», — приводит слова Косторной «Спорт-Экспресс».

Трусова также заявила, что ей нравится заниматься у Плющенко и всей его команды.

«У нас очень дружная команда, все дети тоже. В своей группе я самая старшая. Они мне кажутся настолько маленькими ещё, очень интересно», — добавила фигуристка.

Ранее Косторная заявила, что пока не будет использовать тройной аксель в своих программах.