Тарасова: я думала, что Туктамышева поборется, но она не поборолась

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.

«Очень хорошая программа. Я думала, что она поборется, но она не поборолась. Зашла на флип по-быстрому. Это не её темп. Но аксель был исполнен абсолютно гениально. Зашёл-вышел. Без напряжения. После такого старта всё должно было идти как по маслу, но не поборолась», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Туктамышева с результатом 74,70 балла заняла второе место по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе.