Тарасова: я думала, что Туктамышева поборется, но она не поборолась
- РИА Новости
«Очень хорошая программа. Я думала, что она поборется, но она не поборолась. Зашла на флип по-быстрому. Это не её темп. Но аксель был исполнен абсолютно гениально. Зашёл-вышел. Без напряжения. После такого старта всё должно было идти как по маслу, но не поборолась», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Туктамышева с результатом 74,70 балла заняла второе место по итогам короткой программы.
Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.
Ранее Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе.