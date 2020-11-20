Тарасова: я думала, что Туктамышева поборется, но она не поборолась

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.
Тарасова: я думала, что Туктамышева поборется, но она не поборолась
  • РИА Новости

«Очень хорошая программа. Я думала, что она поборется, но она не поборолась. Зашла на флип по-быстрому. Это не её темп. Но аксель был исполнен абсолютно гениально. Зашёл-вышел. Без напряжения. После такого старта всё должно было идти как по маслу, но не поборолась», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Туктамышева с результатом 74,70 балла заняла второе место по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе.

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