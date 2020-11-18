Источник: «Реал» договорился с Рамосом о новом контракте

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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос останется в команде ещё на два года.
Источник: «Реал» договорился с Рамосом о новом контракте
  • Reuters

Как сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero, игрок и клуб достигли принципиальной договорённости о продлении контракта на два года. Осталось урегулировать лишь некоторые незначительные финансовые вопросы. Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес ведёт переговоры с Рамосом. Они рассчитывают объявить о новом соглашении к концу календарного года.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Королевским клубом» 34-летний футболист выиграл 22 трофея. 

Ранее сообщалось, что Рамос намерен завершить карьеру в «Реале».

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