Источник: «Реал» договорился с Рамосом о новом контракте

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос останется в команде ещё на два года.

Как сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero, игрок и клуб достигли принципиальной договорённости о продлении контракта на два года. Осталось урегулировать лишь некоторые незначительные финансовые вопросы. Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес ведёт переговоры с Рамосом. Они рассчитывают объявить о новом соглашении к концу календарного года.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Королевским клубом» 34-летний футболист выиграл 22 трофея.

Ранее сообщалось, что Рамос намерен завершить карьеру в «Реале».