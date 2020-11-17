Источник: Рамос намерен завершить карьеру в «Реале»
- Reuters
Об этом сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, 34-летний испанец хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе.
Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года, футболист хочет продлить соглашение до 2023 года. Президент клуба Флорентино Перес предлагает контракт по схеме 1 + 1.
В текущем сезоне Рамос провёл десять матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Рамосу трёхлетний контракт.