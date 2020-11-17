Источник: Рамос намерен завершить карьеру в «Реале»

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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не планирует покидать клуб из столицы Испании.
Источник: Рамос намерен завершить карьеру в «Реале»
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, 34-летний испанец хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе.

Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года, футболист хочет продлить соглашение до 2023 года. Президент клуба Флорентино Перес предлагает контракт по схеме 1 + 1.

В текущем сезоне Рамос провёл десять матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Рамосу трёхлетний контракт.

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