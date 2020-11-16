Источник: ПСЖ предложит Рамосу трёхлетний контракт

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Французский ПСЖ заинтересован в подписании защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса.
Источник: ПСЖ предложит Рамосу трёхлетний контракт
  • © REUTERS/Juan Medina

Об этом сообщает AS. Парижский клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт на три года с зарплатой €16,8 млн в сезон. Помимо этого, ПСЖ готов добавить к этой сумме подписной бонус.

Действующий контракт Рамоса с мадридцами рассчитан до лета 2021 года, а новое соглашение пока не подписано. Серхио может вести переговоры о переходе в другую команду с 1 января, если не подпишет нового соглашения с «Реалом».

Рамос защищает цвета «сливочных» с 2005 года и в настоящее время является капитаном команды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит предложения Месси и Рамосу.

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