СМИ: «Манчестер Сити» готовит предложения Месси и Рамосу

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готовит контрактные предложения аргентинскому форварду «Барселоны» Лионелю Месси и испанскому защитнику «Реала» Серхио Рамосу.

Об этом сообщает ESPN.

У обоих футболистов летом 2021 года истекают контракты, и уже с 1 января английский клуб будет иметь возможность договариваться с ними о переходе на правах свободных агентов.

34-летний Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В его активе 100 голов и 40 голевых передач в 660 матчах за мадридский клуб, с которым он в общей сложности завоевал 22 трофея, в том числе четырежды выиграл Лигу чемпионов.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 640 голов и 282 голевые передачи в 741 матче. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее появилась информация, что Рамос может уйти из «Реала» по окончании сезона.