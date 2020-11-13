СМИ: Рамос может уйти из «Реала» по окончании сезона

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может уйти из команды по окончании нынешнего сезона.
СМИ: Рамос может уйти из «Реала» по окончании сезона
  • Reuters

Как сообщает El Chiringuito TV, вероятность ухода Рамоса из «Реала» по окончании сезона составляет 80%.

Отмечается, что при этом клуб, обычно не предлагающий возрастным футболистам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Рамосом, контракт которого истекает летом 2021 года, новое двухлетнее соглашение.

34-летний Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В его активе 100 голов и 40 голевых передач в 660 матчах за мадридский клуб, с которым он в общей сложности завоевал 22 трофея, в том числе четырежды выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» может предложить €75 млн и Йовича за Холанда.

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