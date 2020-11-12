СМИ: «Реал» может предложить €75 млн и Йовича за Холанда

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Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания контракта с двумя футболистами в зимнее трансферное окно.
СМИ: «Реал» может предложить €75 млн и Йовича за Холанда
  • globallookpress.com
  • © Bernd Thissen/dpa

Как сообщает Goal.com, «Реал» хочет купить нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и форварда Эдуардо Камавинга из «Ренна».

Холанд является главной целью «Реала», и испанский клуб уже связался с «Боруссией» по этому поводу. Если немецкая команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, по Холанду будет сделано предложение в размере €75 млн плюс. При этом «Реал» также может предложить «Боруссии» арендовать на два года форварда Луку Йовича.

Что касается Камавинга, то за него «Ренн» просит €60 млн. «Реал» же готов предложить €50 млн и нападающего Мариано Диаса.

Ранее сообщалось, что Поль Погба может перейти в «Реал», а МЮ снизил цену на футболиста.

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